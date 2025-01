San Feliciano, domenica di Fiera. Quasi 150 stand e nuove regole

FOLIGNO – Ultimo giorno per immergersi nell’atmosfera della Fiera di San Feliciano. Anche oggi stand aperti dalle 8 alle 22 nella zona degli impianti sportivi di Santo Pietro.

Alla fiera partecipano operatori autorizzati alla vendita su aree pubbliche di prodotti di vario genere, dall’abbigliamento ai giocattoli, da casalinghi e articoli per la casa agli alimentari, da dolciumi e frutta secca ai prodotti tipici.

È presente anche un’area destinata all’esposizione delle macchine agricole, prodotti per il giardinaggio, articoli tecnici per l’idraulica, il riscaldamento e articoli edilizi innovativi per la casa.

Per consentire una riqualificazione della fiera di San Feliciano, compatibilmente con gli spazi disponibili a seguito dei lavori realizzati nell’area di svolgimento, sono state adottate alcune misure logistiche ed organizzative con 135 posteggi di tipologia alimentare e non alimentare di varie dimensioni di cui 27 posteggi per gli operatori titolari di autorizzazioni nel mercato di via Nazario Sauro, 8 posteggi per gli imprenditori agricoli, 6 posteggi destinati all’esposizione di macchine agricole.