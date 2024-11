Salvò due persone nel lago, il premio al sub

PETRIGNANO DI ASSISI –Ivano Ghidoni, vigile del fuoco di 46 anni in servizio al Nucleo Sommozzatori di Milano, è il ’Samaritano 2024’: sarà lui a ricevere, sabato 23 novembre, alle ore 11,nella chiesa di San Pietro Apostolo il Trofeo europeo per la solidarietà stradale intitolato a Giancarlo Tofi, giunto alla trentaduesima edizione. Cerimonia preceduta dall’omaggio al monumento "Il Samaritano". Ghidoni il 2 gennaio di quest’anno si trovava in gita con la famiglia sul lago di Como. Intorno alle ore 16, dopo aver visto un mini Suv precipitare nelle acque del lago, senza esitazione, ha chiamato il 112 e si è lanciato in acqua per raggiungere il veicolo. Con competenza e sangue freddo, è riuscito ad aprire la portiera posteriore e a estrarre una dopo l’altra tre persone dall’interno dell’auto capovolta, posizionandole in sicurezza sul pianale ancora emerso.

La professionalità di Ghidoni e il suo addestramento sono stati fondamentali per affrontare una situazione di grave criticità. Per liberare la terza persona, incastrata tra i sedili, ha collaborato con altre persone presenti e, grazie anche al loro contributo è riuscito a tagliare la cintura di sicurezza. Insieme alla moglie, medico anestesista, ha avviato le manovre di rianimazione e, con grande tenacia, è riuscito a salvare due dei passeggeri, mentre purtroppo per una terza occupante, una donna, non c’è stato nulla da fare. "La sua azione esemplare – evidenzia il comitato promotore dell’iniziativa – testimonia quanto siano essenziali la preparazione e l’impegno nel garantire la sicurezza altrui, uniti ai valori di collaborazione, solidarietà e professionalità che animano il suo lavoro e la sua vita". E pertanto su Ghidoni è caduta la scelta della commissione esaminatrice fra le numerose candidature analizzate.