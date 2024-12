Rush finale per Digital Calling a Foligno e Perugia

Rush finale per la rassegna “Digital Calling - Rockin’Umbria 2024”. Stasera lo Spazio Astra di Foligno ospita il penultimo appuntamento del cartellone con il collettivo trip-hop di Bologna La Licorice e LucaEffeSunset Dj da Firenze. La Licorice, con il live in programma alle 23, è un collettivo di musicisti e producer fondato a ottobre 2022, a Bologna, da Alice Rigosa e Sara Ciuffolo. Il collettivo ha realizzato il primo album “Dialoghi difficile” con ispirazione presa dal folklore, dal cinema, dalla letteratura moderna e classica e dall’interesse per la natura, la filosofia e lla psicologia. L’aftershow sarà riservato a dj LucaEffeSunset, informazioni al 366.1578 907. Infine, sabato 28 dicembre la rassegna torna a Perugia, con il concerto conclusivo della stagione 2024 all’Urban Club, in collaborazione con Tangram, dei “Cratere Centrale“, formazione siciliana che lega la passione per la club culture a quella per il funk e il jazz, mischiandoli a broken beat, house e hip hop.