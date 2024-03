“Romeo e Giulietta“. Va in scena l’Agape

Nascono a Bevagna progetti di teatro e cultura. “Lavoro, impegno, dedizione e sogno“: questi gli elementi alla base dell’ambizioso progetto teatrale “Romeo e Giulietta“, che si appresta a mettere in scena la Compagnia teatrale Agape in collaborazione con la Proloco di Bevagna. La nuova produzione bevanate è stata presentata nella Sala Pagliacci della Provincia di Perugia. Il progetto è finanziato da Sviluppumbria nel bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo. Lo spettacolo si terrà nelle date del 6, 7, 13 e 14 aprile, e sarà ospitato in via eccezionale presso il Teatro Politeama Clarici di Foligno in attesa del termine dei lavori al Teatro Francesco Torti di Bevagna. Nel suo saluto introduttivo Marco Gasparrini, assessore alla cultura di Bevagna ha espresso parole di ringraziamento verso chi si è dedicato con grande passione e ambizione a questo che è un progetto nel progetto. "Sarà un’esperienza totalizzante – ha spiegato il direttore artistico Davide Gasparrini –. È stato creato un piccolo Globe Theatre e ciò è stato possibile grazie alle capacità e competenze sviluppate a Bevagna. Siamo voluti tornare alla scenografia lignea di un tempo". Di seconda produzione molto ambiziosa ha parlato il regista Francesco Bolo Rossini. "C’è una intera comunità che tiene al suo teatro – ha sostenuto – e il mercato delle Gaite è una fucina di competenze artistiche". I costumi sono firmati da Daniele Gelsi.