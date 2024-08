Riqualificazione energetica. Coinvolti 28 edifici di Assisi. Investiti oltre 800mila euro

Saranno 28 gli edifici pubblici del comune di Assisi coinvolti dal progetto di riqualificazione energetica avviato da ENGIE, operatore di riferimento del comparto energetico, tra i principali player in Italia per la decarbonizzazione con l’amministrazione comunale della città serafica. Gli interventi garantiranno una gestione efficiente degli impianti e la riduzione dei consumi energetici degli stabili pubblici a maggior impatto ambientale: scuole materne, elementari e medie, gli uffici amministrativi ed edifici di importante valore storico e culturale. Grazie a un investimento di oltre 800mila euro da parte del Comune che sarà attuato da ENGIE, saranno migliorate le prestazioni energetiche e la sicurezza degli impianti di riscaldamento. Gli edifici con i più alti livelli di dispersione dei consumi verranno interessati da interventi mirati di efficienza energetica, come la sostituzione degli impianti di generazione calore e condizionamento con soluzioni innovative di ultima generazione. L’intero parco immobiliare verrà inoltre dotato di un sistema monitoraggio e telecontrollo centralizzato da remoto, per la gestione in tempo reale di tutti gli impianti e il tempestivo intervento in caso di malfunzionamenti. "L’amministrazione comunale – afferma il sindaco Stefania Proietti – sta realizzando anche il Piano di pubblica illuminazione ed efficientamento energetico su tutto il territorio cittadino e consiste nella riqualificazione dei punti luce: i vecchi elementi illuminanti, oltre 7 mila, vengono sostituiti con moderni led che garantiscono circa l’80% di risparmio energetico e una maggiore efficienza di illuminamento sul piano stradale, con un netto vantaggio in termini di sicurezza, di riduzione dell’inquinamento luminoso e dei costi di manutenzione.