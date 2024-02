’Rinascimento’ con Girlanda. Ma il centrodestra è diviso. Gubbio Civica per Farneti

Stringe i tempi la politica eugubina, nelle sue varie espressioni: dai partiti organizzati alle liste civiche che nel frattempo hanno preso corpo. Lo sforzo attuale è quello di ricercare, sulla base di un programma concordato e condiviso, la persona in grado di coagulare consensi e convincere l’elettorato. Il percorso è nelle battute iniziali. Non ha dubbi Renzo Menichetti di Rinascimento Eugubino. A suo avviso l’ex parlamentare azzurro Rocco Girlanda "è l’unica persona con le caratteristiche giuste e vincenti per guidare e governare il profondo processo di cambiamento e rinnovamento di cui Gubbio ha un disperato bisogno". Ora è però necessario “superare le contrapposizioni ideologiche e pensare al bene concreto della nostra Gubbio". Il percorso è appena iniziato e Girlanda, al termine dell’assemblea del 2 febbraio al Centro Servizi S. Spirito ha dichiarato di essere a disposizione in presenza però "di una coalizione che definisca il programma ed individui un candidato per portarlo avanti". Questo sul fronte del centrodestra che con Gubbio Civica di Mattia Martinelli coltiva altri progetti. Svanita la candidatura di Vittorio Fiorucci, si punterebbe ora sul consigliere comunale di “Gubbio in Comune” Filippo Farneti, commercialista. Qualcosa di più si potrebbe conoscere nella prossima settimana quando è stato programmato un incontro di coalizione.

Torna a riunirsi questa sera alla Società Operaia anche il Tavolo del centrosinistra, dove parteciperanno Pd, Psi, M5S, Pci, Led, Città Futura, Gubbio città europea, Cantiere sociale di Gabriele Tognoloni. Anche in questo caso si punta a trovare e valorizzare gli elementi di condivisione, a superare eventuali discordanze e definire il programma elettorale. Per il ruolo di sindaco i nomi più gettonati sarebbero quelli dell’ex vicesindaco Alessia Tasso e Leonardo Nafissi (Città futura). Tra i candidati a sindaco già individuati Angelo Baldinelli, consigliere comunale assai attivo sui social in campo con Alternativa Popolare, oltre all’economista Francesco della Torre, sostenuto da una lista di comitati ambientalisti. Tra i prossimi appuntamenti: il 9 febbraio alle ore 21, nell’ex refettorio della Sperelliana, Gabriele Tognoloni di “Cantiere sociale” si incontrerà con la cittadinanza. Dibattito moderato da Daniele Morini.