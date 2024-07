Rifiuti accanto al torrente: discarica abusiva in zona Zappacenere

GUBBIO – Una spiacevole scoperta quella effettuata nella mattinata di ieri da alcuni cittadini che si stavano recando presso il cosiddetto “giro dell’anello” in zona Zappacenere. Sul letto dell’omonimo torrente, infatti, un gruppo di eugubini ha rinvenuto dei rifiuti abbandonati che andavano a formare una vera e propria discarica abusiva, molto probabilmente lasciati lì nel corso della notte tra l’8 e il 9 giugno. Come si vede in foto, si tratta di alcuni sacchi dell’immondizia pieni di materiale misto tra cui plastica e vetro, suppellettili di appartamenti, giochi per bambini, ma anche scatole di cartone e bottiglie di plastica. È stata subito avvertita la Polizia Locale, con il comune che ha provveduto ad inviare del personale per sanificare la zona. Non è, purtroppo, un caso isolato: nei mesi scorsi, pur in parti del territorio diverse, erano state rinvenute alcune discariche abusive lungo il sentiero francescano, all’altezza del bivio di Villa Fassia e in località Madonna della Pietra.