Rifiuti abbandonati e vandali spray: pugno duro

PERUGIA – "L’abitudine irresponsabile di abbandonare rifiuti all’interno delle piazzole di emergenza lungo le strade statali si sta diffondendo da anni anche in Umbria, come permane l’arroganza di coloro che ritengono di poter continuare a sporcare con bombolette spray treni che costano alla collettività cifre ragguardevoli e che invece vogliamo rappresentino l’immagine dell’Umbria". È quanto afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche, che ha sollecitato Anas e Trenitalia ad attivarsi con ancora maggior efficacia per contrastare questi riprovevoli fenomeni.

Anas fa presente che già in altre regioni questo fenomeno si è cominciato a combattere collocando fototrappole – spiega - che riprendono gli automobilisti che si fermano e scaricano immondizia. Segue in questi casi, grazie all’individuazione delle targhe, sia di notte che di giorno, e alle riprese dei volti, la denuncia all’autorità giudiziaria con conseguenze pesanti per coloro che pensano di poterla fare franca.

Ugualmente nel settore ferroviario "abbiamo da tempo sollecitato le aziende che gestiscono i vari servizi a curare con la massima attenzione questi aspetti – sottolinea l’assessore – anche perché il turista percepisce immediatamente la differenza fra un territorio trasandato, sporco, igienicamente non sicuro, rispetto a quelle regioni che credono e puntano sulle potenzialità delle ferrovie. E l’Umbria vuol primeggiare fra queste, come dimostra innanzitutto con la ricostruzione della FCU e il suo rilancio in chiave turistica".