Rete d’Argento Invecchiamento attivo. Welfare, integrazione e prevenzione

Invecchiare bene? Si può con il progetto “Rete di Argento”. Lo dimostrano i suoi risultati che saranno presentati domani alle 10 nella sede della Fondazione Perugia. Un’occasione per restituire alla comunità perugina i risultati registrati dal progetto che si è prefisso di sperimentare un modello di gestione innovativo in grado di promuovere, attraverso un sistema coordinato e integrato, lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse già attive e potenzialmente attivabili nel territorio, nonché strategie e azioni innovative finalizzate ad incoraggiare il coinvolgimento della comunità e le esperienze aggregative della popolazione anziana autosufficiente ≥65 anni allo scopo di favorirne la partecipazione ad un corretto processo di invecchiamento attivo e la prevenzione alla condizione della solitudine. ll progetto “Rete di Argento” è finanziato dalla Fondazione Perugia attraverso il “Bando Welfare 2023 per gli anziani: cura, promozione e risorsa” ed è stato realizzato da una rete di partners costituita da: Fondazione di Carità San Lorenzo (ente operativo della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve), Distretto del Perugino Usl Umbria 1, Comune, Polizia di Stato, Associazione Coordinamento Centro Soci Culturali di Perugia, Fondazione Santa Caterina Parlesca. Hanno dato poi il loro contributo anche diverse associizoni e enti no profit. Il progetto si è mosso su tre direttrici: gestione e valorizzazione delle risorse e delle opportunità già presenti sul territorio; prevenzione (sono stati attivati percorsi informativi per promuovere uno stile di vita sano e corretto tra gli anziani); sperimentazione con l’attivazione di un servizio itinerante di welfare informale.