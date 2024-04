Renato Zero in concerto al PalaBarton con “Autoritratto“

C’è anche Perugia tra nel tour autunnale di Renato Zero (nella foto) che ha annunciato 14 nuovi appuntamenti nei palasport del tour per l’Italia di “Autoritratto - I concerti eventi“. Sarà al PalaBarton martedì 29 ottobre alle 21 con biglietti in prevebdita da domani alle 15 su Vivaticket.

Con i concerti-evento Zero si prepara a regalare nuove emozioni al suo pubblico universale, proponendo una setlist che include, accanto alle canzoni che hanno segnato la sua ultracinquantennale carriera musicale (tra grandi classici e perle rare), i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto“, pubblicato lo scorso dicembre: 13 tracce guidata dalle sue visioni e dalla sua abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte, Renato Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo, sarà affiancato on stage da una superband composta da 11 musicisti, un coro a 10 voci e dall’orchestra Piemme Project coordinata dal primo violino Prisca Amori con arrangiamenti di Alterisio Paoletti e Adriano Pennino