Reina Ester: "Il regno delle feste e delle cerimonie"

E con la puntata di oggi, chiudiamo la nostra rassegna sulle vetrine natalizie. Visto che con l’arrivo della Befana c’è ancora tempo per sognare, almeno i più piccoli, vogliamo terminare la carrellata degli allestimenti con il corner di Reina Ester in via della Pescara. Ebbene, tra festoni color oro, luci, palloncini e pacchetti rossi, questo negozio è il regno dei gadget, degli articoli da regalo e degli addobbi per le feste e le cerimonie. Si va dai battesimi, ai compleanni, fino a salire a diciottesimi e agli addii al celibato.