Regione, la Lega blinda Tesei: "La sua ricandidatura non è in discussione"

"La ricandidatura di Donatella Tesei, unica donna presidente di Regione, per quanto ci riguarda non è in discussione. Siamo convinti che sia la persona giusta per guidare l’Umbria perché ha dimostrato con i fatti di esserne all’altezza". A prendere posizione è il segretario umbro della Lega Riccardo Augusto Marchetti, che all’indomani del caso-Sardegna, cerca di piantare qualche paletto che FdI proverà a scardinare nei prossimi mesi. Marchetti lo sa e per questo esce allo scoperto dopo i venti di burrasca di questi giorni.

"Donatella Tesei – dice – sarà candidata alla presidenza della Regione alle prossime elezioni e sono convinto che anche gli alleati, riconoscendo con onestà il tanto fatto, non potranno che appoggiare la sua ricandidatura. Del resto il ‘caso Ternì dovrà pure aver insegnato qualcosa…", dice Marchetti punzecchiando FdI. In Umbria, aggiunge, il centrodestra è al momento "concentrato sulle elezioni amministrative della prossima primavera". "Le elezioni vedranno coinvolti 60 Comuni dell’Umbria, tra cui molti sopra i quindicimila abitanti. Ad oggi i soli confronti che stiamo portando avanti sono quelli che riguardano le elezioni amministrative, c’è stato il tavolo del centrodestra qualche giorno fa e il clima è ottimo". Sono segretario regionale della Lega Umbria da poco più di due mesi – ha detto Marchetti – ed ho trovato un centrodestra coeso e determinato, pertanto sono certo che anche quando si tratterà di mettere sul tavolo la questione regionali, non mancherà compattezza. Ora pensiamo a Perugia – afferma ancora Marchetti – dove abbiamo già individuato in Margherita Scoccia il candidato sindaco, mentre a sinistra pare non abbiano le idee molto chiare sulla strada da intraprendere. A Foligno e Marsciano riconfermiamo i sindaci della Lega Stefano Zuccarini e Francesca Mele, visti gli ottimi obiettivi che hanno raggiunto a vantaggio del territorio. Anche a Orvieto e Bastia Umbra il centrodestra governa e sarà unito, come lo saremo a Gubbio, Gualdo Tadino e Castiglione del Lago, comuni importanti che pagano il prezzo della gestione del centrosinistra, incapace di valorizzarne le potenzialità".

Ma i risultati delle elezioni europee potranno avere ripercussioni regionali? "Quelle per il Parlamento Ue rispondono a una logica diversa rispetto a quella delle regionali, dato che queste ultime, soprattutto in aree piccole come l’Umbria, sono un voto ‘semi-amministrativò, e non puramente politico come è invece quello delle Europee. Vedremo come andranno non escludo sorprese, ma al di là di quello che sarà il risultato, non inficerà in alcun modo la ricandidatura della governatrice uscente Donatella Tesei".