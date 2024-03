Rappresentative umbre. Si decide al fotofinish

PERUGIA – Tutto è ancora possibile; il destino dell’Umbria al sessantesimo Torneo delle Regioni si deciderà nella terza ed ultima giornata della fase a gironi. Under 15, Under 17, Femminile e Under 19 potrebbero infatti qualificarsi come migliori seconde, ma bisognerà assolutamente vincere e guardare gli altri risultati, anche degli altri gironi. Ricordiamo infatti che nell’Under 15, nell’Under 17 e nell’Under 19 si qualificano alla fase successiva le prime classificate e le tre migliori seconde, mentre nel femminile passano il turno le prime classificate di ogni girone e le seconde di ogni quadrangolare. Il bottino dell’Umbria nella seconda giornata è di una vittoria (Under 17), due sconfitte (U15 e U19) ed un pari (femminile). Nulla ancora è deciso. Riscatto importante per l’Under 17 che batte 4-3 il Piemonte. Al 14’ il vantaggio dell’Umbria: punizione di Prosperini per la testa di Quendro che fa 0-1. Al 24’ gli umbri trovano il raddoppio con Delogu. Il Piemonte però non demorde e al 24’ accorcia le distanze con Stefanelli. La squadra di Frontani non ci sta ed aumenta i giri del motore: al 35’ Prosperini dalla distanza pennella una traiettoria perfetta che finisce sotto la traversa, imprendibile per Bruno. Non c’è un attimo di respiro: al ‘37 il Piemonte si rifà sotto con Maniscalco che su rigore fa il 2-3 . Nelle ripresa le emozioni non mancano: al 21’ Passaquieti su rigore porta Umbria sul 2-4. Neanche il tempo però di esultare che Costa per il Piemonte fa 3-4 al 22’.