Rapinati e minacciati di morte. Incubo per due ragazzini

Minacciati con un sasso e rapinati. È successo in via XX Settembre, vittime due ragazzini. La polizia ha arrestato un cittadino marocchino, 42enne, gravato da numerosi precedenti per il reato di rapina impropria. Secondo quanto ricostruito, i due minorenni, mentre erano impegnati a contare i soldi che avevano al seguito in via XX Settembre, sono state avvicinati dal 42enne che ha strappato loro dalle mani il denaro.

Alla reazione dei minori, al fine di farli desistere e guadagnare la fuga, l’uomo ha afferrato un sasso minacciandoli di morte e di colpirli per poi scappare, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno preso contatto con i giovani e, con il loro aiuto e sulla scorta dei dettagli forniti, si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato rintracciato poco dopo alla fermata dell’autobus in via Cacciatori delle Alpi.

Alla vista degli agenti, il 42enne ha tentato di disfarsi del denaro, ma è stato subito bloccato e accompagnato in Questura. Al termine delle attività di identificazione, è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria e, su disposizione del pubblico ministero, accompagnato alla casa circondariale di Perugia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il denaro, invece, è stato restituito ai due giovani. Grazie al rapido intervento della polizia, la disavventura si è potuta concludere rapidamente e nel migliore dei modi per le due giovani presunte vittime.

Furti e rapine si confermano tra le minacce maggiormente percepite e più concrete subite dai cittadini. Dall’altro lato, come im questo caso la risposta è stata altamente pronta ed efficace.