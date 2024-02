Rampe, fondi confermati. Per il Nodino niente

Le incertezze a quanto pare sono state fugate proprio con l’arrivo a Perugia del ministro Matteo Salvini: nei 264 milioni stanziati dal Mit per la manutenzione delle strade gestite da Anas, c’è anche il completo finanziamento per il raddoppio delle rampe di Ponte San Giovanni, quelle che collegano tra loro E45 e Raccordo.

Nelle poche righe diffuse l’altro ieri dal Ministero non era chiara la questione, ma a quanto pare si è raggiunta la quota necessaria (48 milioni) per l’opera alle porte di Perugia la cui progettazione procede spedita (gli atti sono in Conferenza dei Servizi).

Qualche ragguaglio in più su tutta l’operazione, così da avere un quadro maggiormente completo dell’intervento: per i lavori ci vorranno un paio di anni _ saranno divisi in dodici fasi - e se tutto andrà bene a fine 2026 l’infrastruttura potrebbe essere completata.

Al momento invece non ci sono le risorse per il Nodino, la bretella stradale tra Collestrada e Madonna del Piano, già progettata e che al momento non verrà finanziata.

La risposta vaga di Salvini in una intervista rilasciata al Corriere dell’Umbria fa pensare che l’opera non è tra le priorità (la Regione aveva annunciato che i primi cantieri si sarebbero messi in moto già lo scorso anno se fossero arrivati i fondi). Ieri si è infine tornato a parlare della stazione Medioetruria con Salvini che ha ribadito come la soluzione Creti sia stata indicata dai tecnici e che, piaccia o no, il Ministero si atterrà a quella indicazione con buona pace degli aretini.