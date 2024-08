Raduno pre-campionato degli arbitri di Serie A e B

CASCIA Per il secondo anno di fila la Commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B ha riunito fischietti, 46, assistenti, 85, e addetti al Var, 21, in vista del prossimo campionato di calcio, pronto a iniziare. Qui si sono allenati, si sono confrontati e hanno ascoltato le direttive del designatore Gianluca Rocchi. Ci sono novità nel regolamento da acquisire - fallo di mano, ingresso in area in occasione dei rigori, proteste - ma anche indicazioni comportamentali a cui adattarsi. Dialogo, prima di tutto. Ma nessuna tolleranza per razzismo, violenza verbale, nei confronti degli arbitri in primo luogo, e fisica nei confronti degli avversari. "Bisogna tutelare il gioco e i giocatori" ha sottolineato Rocchi in occasione dell’open day che si è tenuto ieri. Arbitri, quelli italiani, che incassano i riconoscimenti europei, con Daniele Orsato e Marco Guida agli Europei, i riconoscimenti come dirigenti federali per chi ha chiuso la carriera in campo, e la designazione di Francesca Di Monte per la finale olimpica di calcio femminile. "La nostra medaglia d’oro" ha sottolineato il presidente dell’Aia, Carlo Pacifici che, nell’occasione, ha reso noto chi sostituirà proprio Orsato come rappresentante degli arbitri: sarà quel Marco Guida che ha fischiato nell’ultimo torneo europeo. E nella Cascia capitale dei fischietti italiani, l’Aia ha presentato anche le divise per il prossimo campionato, quattro varianti di colore e due modelli, per arbitro e arbitra.