Quei dolci compleanni sul palco

Il felice ritorno di Eurochocolate in centro storico è coinciso con i festeggiamenti per il trentesimo anniversario della kermesse all’insegna dello slogan “Sulla bocca di tutti” che ha accompagnare questo importante traguardo e portato una nuova ondata di golosi.

Ma non è solo Eurochocolate a festeggiare: è stato infatti lanciato un invito a tutte le persone che condividono il compleanno con la manifestazione attraverso una chiamata che è stata chiusa per sold out di risposte a poche ore dal lancio. E ieri sono stati ben duecento i chocolover (nella foto) che hanno scelto il palco “Sulla bocca di tutti” in Piazza IV Novembre per spegnere in tutta dolcezza e originalità le proprie candeline. Per i fortunati, la possibilità di immortalare il momento in uno scatto unico e ricevere un goloso omaggio.

A festeggiare con Eurochocolate è anche la Galleria Nazionale dell’Umbria. Proprio per promuovere tra i numerosi chocolover il patrimonio storico-artistico dei Musei Nazionali di Perugia - Direzione Regionale Musei Nazionali dell’Umbria, chi esibirà un titolo di acquisto Eurochocolate alla biglietteria della Galleria Nazionale dell’Umbria, ha diritto a un ingresso ridotto a 5 euro. Un’occasione imperdibile che fonde dolcezza e cultura di cui si può approfittare anche oggi, per l’ultimo giorno.