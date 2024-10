Progetto Rocchetta, Regione in attesa di una nuova istanza

GUALDO TADINO - La Regione non ha archiviato il progetto di Rocchetta spa per il risanamento della valle omonima: la posizione del Paur (Procedura autorizzativa unica della Regione) ha rilevato che la documentazione non rispondeva ai crismi formali richiesti. Ora si attende dall’azienda "una nuova istanza di Paur relativa al progetto e l’avvio di un primo stralcio di lavori nell’area del vecchio impianto di produzione, come concordato il 5 giugno tra Regione, Comune e tecnici dell’azienda". Il chiarimento arriva da Roberto Morroni, il vicepresidente del governo regionale: si augura che "si ponga fine al clima di pressapochismo, superficialità, polemica sterile e stucchevole, di divisioni e strumentalizzazioni politiche che rischia di danneggiare irrimediabilmente il tessuto civile e democratico della comunità". Detto che il progetto osteggiato dalla Comunanza, e che "continua ad osteggiare", ribadisce l’impegno della Regione a dare piena attuazione al progetto del 2015 di messa in sicurezza e di riqualificazione dell’area. Citati documenti, atti, incontri con le parti in causa dell’assessorato regionale competente e i 750 mila euro messi a disposizione del Comune dalla Giunta regionale, con lavori già eseguiti per la sicurezza del costone roccioso (da riclassificare), definisce sorprendente e paradossale l’ordinanza che estende "il perimetro già interessato da precedenti provvedimenti".

A.C.