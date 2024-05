Progetto Perugia la “civica“ con concretezza

E’ stata presentata al Barton Park la lista civica di Progetto Perugia che fa parte della coalizione della candidata sindaco del centrodestra Margherita Scoccia. "La nostra è una lista molto variegata con all’interno professionalità ed esperienze della nostra città – è stato detto durante l’incontro - . Un progetto che ha accompagnato per dieci anni un’esperienza amministrativa di cambiamento posta in atto in prima persona dal sindaco Andrea Romizi e che oggi si mette a disposizione per costruire insieme alla candidata a sindaco Margherita Scoccia la Perugia del futuro. Progetto Perugia, hanno aggiunto i promotori, è una lista fatta di concretezza composta anche da tante energie che daranno nuova spinta alla nostra idea di città "Ci impegniamo affinché il nostro contributo moderato e riformista possa diventare essenziale per fornire la spinta giusta per un progetto innovativo e lungimirante dedicato all’Europa nel rispetto delle nostre radici civiche", hanno concluso i promotori. Tra i candidati gli assessori e consiglieri uscenti Edi Cicchi, Leonardo Varasano, Cristiana Casaioli, Massimo Pici, Gino Puletti