Progetto Metrobus. Il Comune incontra residenti e comitato

L’assessore alla mobilità del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi, rende noto che, stamattina alle ore 10.30, presso l’anfiteatro Arcadia in via Cimarosa, avrà luogo un incontro con gli abitanti e il comitato di San Sisto al fine di un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori del Metrobus che interesseranno il quartiere. Proprio in questi giorni, intanto, è arrivato il via libera allo stralcio del progetto su via Chiusi. Stamattina è in programma il nuovo confronto con i residenti nella zona di San Sisto.