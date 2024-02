“Premio Flori“ i ringraziamenti e l’appello: "Difendiamo l’ospedale"

TERNI - La 25esima edizione del Premio “Flori” è stata un successo e per Paolo Fabri, il presidente del Centro Sociale e Culturale per Anziani che organizza l’assegnazione del riconoscimento alle figure che si sono distinte nelle opere sociali, è tempo di ringraziamenti. "Siamo grati a tutte le persone che ci hanno onorato con la loro presenza, dimostrando grande attenzione agli argomenti trattati. Abbiamo ascoltato con emozione e rispetto la testimonianza delle rappresentanti del mondo del volontariato, il loro racconto fatto di speranza, sacrifici e amore per il prossimo. Siamo rimasti confortati dal discorso dei rappresentanti della Guardia di Finanza e dal loro incessante sforzo per la sicurezza. Abbiamo imparato ancora di più sulle eccellenze del nostro ospedale dai racconti degli specialisti. Il nostro Centro raccoglie le istanze della popolazione anziana per difendere l’ospedale pubblico della Conca Ternana, considerato da tutti un presidio irrinunciabile e un orgoglio per la città".