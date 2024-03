Premio Federico Caffè. Arriva Stella Assange lo ritira per il marito

Oggi, con l’assegnazione dei premi, è il momento clou della due giorni dedicata all’economista Federico Caffé organizzata dal Dipartimento di Economia dell’Università. Tra i premiati, oltre all’imprenditore umbro Brunello Cucinelli, anche il giornalista Julian Assange, ora in attesa di estradizione in Usa, per cui sarà la moglie Stella a ritirare il riconoscimento. In apertura tavola rotonda sugli incontri che il professor Caffè teneva ogni sabato presso la facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma con i propri studenti.