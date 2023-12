"Pranzo dell’Amicizia" . Distribuiti oltre 120 pasti

ASSISI – La Società culturale Arnaldo Fortini ha riproposto il "Pranzo dell’Amicizia" nella sua sede di via san Francesco, appuntamento della vigilia di Natale. Sono stati distribuiti ben 80 pasti in presenza, grazie all’interessamento e all’impegno dei volontari del CVS di Assisi, mentre 40 sono stati i pasti portati a domicilio grazie al supporto della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi; Polizia che ha contribuito anche con la distribuzione dei suoi gadget ai bambini. Un momento all’insegna dell’ aggregazione, dice il dottor Pierluigi De Angelis, presidente della Società. Un’iniziativa anche nel segno e nel ricordo del ristoratore Carlo Angeletti. "Un particolare grazie va a coloro che hanno consentito la riuscita di questa iniziativa, a cominciare dai volontari, dai soci, dalla Polizia di Stato – dicono i responsabili della Società Culturale Arnaldo Fortini -. Un ringraziamento a coloro che hanno dato il loro contributo per la cucina: i ristoranti San Francesco, La Rocca, degli Orti, da Erminio, Windsor Savoia, Passeri alimentari, panetteria Tonelli di Tordandrea, Salam frutta di Santa Maria degli Angeli, Conad City di Rivotorto, Caritas Assisi". Il cibo non consumato è stato donato a una casa di accoglienza.