"Pozzuolo non perda la scuola elementare"

CASTIGLIONE DEL LAGO – "Stiamo presentando una mozione al prossimo consiglio Comunale, si spera verrà votata da tutti, per trovare una soluzione e ripristinare nel prossimo anno scolastico la 1° elementare nella sede di Pozzuolo. Purtroppo per la prima volta nella storia, si è persa questa classe". Paolo Brancaleoni, capogruppo di Castiglione Civica e le sue frazioni, chiede di fare da subito "iniziative, coinvolgendo tutti i genitori che il prossimo anno avranno i propri figli a scuola, sensibilizzandoli alla qualità della Scuola Primaria di Pozzuolo, immersa nel verde e da poco tempo ristrutturata. Un’oasi perfetta per far crescere i nostri figli. Siamo convinti che lavorandoci con i tempi giusti, da subito, proponendo un’offerta formativa invitante, come può essere il tempo pieno, richiesto in quella zona, si possa salvare. Lo scorso anno, Grazie ad un gruppo di Genitori, si costituì un comitato per la 1° elementare e per poco, in poco tempo, riuscii a trovare diversi bambini, purtroppo arrivando a 12 sul minimo di 14, una sconfitta che purtroppo ha lasciato a tutti l’amaro in bocca".