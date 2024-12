Ponte sulla Todi-Orte, via agli interventi. C’è la gara d’appalto

ATTIGLIANO - La Provincia ha approvato gli interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo del ponte sulla Sp 11 Todi-Orte nel comune di Attigliano. I lavori fanno parte del programma di monitoraggio e controllo dei ponti ricadenti sulla rete stradale di competenza per il quale la Provincia ha a disposizione un finanziamento del Mit di oltre 16 milioni. Quello di Attigliano è il primo progetto di intervento al quale ne seguiranno altri individuati attraverso il monitoraggio. I lavori ammontano a oltre 1 milione di euro e partiranno non appena espletata la gara per l’affidamento del cantiere. Nello specifico il progetto esecutivo prevede il miglioramento degli appoggi, dei giunti e delle parti in calcestruzzo. Si procederà poi al rinforzo delle travi e alla sostituzione delle barriere di protezione, adeguando la struttura alle normative vigenti in materia di sicurezza. Il ponte di Attigliano riveste una particolare importanza perché mette in collegamento l’area comunale con Bomarzo e il Viterbese. È uno snodo di rilievo sia per il traffico civile che commerciale lungo la direttrice Lazio-Umbria.