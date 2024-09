Polo idroelettrico, M5S all’attacco: "Ultima speranza di rilancio per Terni"

"Il polo idroelettrico rappresenta l’ultima speranza per il rilancio della città". A sostenerlo Luca Simonetti e Claudio Fiorelli del Movimento 5 Stelle, rispettivamente referente del gruppo territoriale Cinque Stelle e consigliere comunale. "Prima degli interessi di Enel e Arvedi, devono venire quelli di una comunità senza prospettive di sviluppo. Questa è la battaglia più importante per i ternani degli ultimi trent’anni, ma purtroppo il dibattito che si sta avviando in queste ore è preoccupante, perché si consuma senza mettere al centro gli interessi della comunità ternana, sulla scia del saccheggio decennale subito dalla città".

"Il Movimento 5 Stelle – sottolineano Simonetti e Fiorelli – ha creato le condizioni affinché i ternani possano riprendere il controllo del proprio “oro blu”. Da oggi inizia la sfida affinché il polo idroelettrico delle Marmore possa generare prosperità per la nostra comunità. Questa è la direzione da seguire, una prospettiva decisiva per dare senso al percorso elettorale delle prossime elezioni regionali, per noi irrinunciabile. Ci auguriamo che nessuna forza politica, in questa fase storica, favorisca nuovamente interessi privati a discapito dell’unica possibilità rimasta a Terni per fermare un declino che altrimenti sarebbe inarrestabile e irreversibile".

"In un contesto in cui sembrano prevalere solo gli appetiti dei privati e dei loro alleati, non possiamo attendere le scadenze delle concessioni: dobbiamo iniziare subito a governare questo processo, mettendo al centro il desiderio di vedere Terni tornare a guardare al futuro con speranza. La città non può permettersi di subire ulteriori tradimenti da parte della politica e di quella classe dirigente che ha abituato parte della popolazione a farsi sputare in faccia senza reagire. L’Umbria può crescere solo se la politica tornerà a guardare questa comunità con empatia, riconoscendole il sacrosanto diritto di beneficiare delle risorse che la rendono una delle città più ricche d’Italia", così Simonetti e Fiorelli concludono il loro “appello“.