Pineta Ranieri nel degrado: "Un danno alla comunità"

Inciviltà, maleducazione, menefreghismo allo stato puro. Questo e altro dietro la mole di piatti, bicchieri bottiglie di plastica, avanzi di cibo abbandonati per terra e sui tavolini da ignoti crapuloni che hanno vandalizzato la Pineta Ranieri, da pochi mesi recuperata, bonificata e restituita alla piena fruizione della città con una spesa di ben 300mila euro. I vandali non hanno tenuto conto nemmeno delle telecamere di sorveglianza della zona e nella serata del 30 aprile hanno trasformato in un immondezzaio l’area barbecue e le panchine adiacenti. È stata Gesenu, nella mattinata del 1° maggio a ripulire la zona. Indignato l’assessore comunale all’Ambiente, Francesco Cenciarini: "Come amministrazione abbiamo voluto riqualificare un luogo bello e frequentato come la Pineta Ranieri. A causa di alcuni incivili siamo costretti a fare i conti con il degrado che deturpa uno spazio che è di tutti. Un danno non tanto all’amministrazione, ma alla comunità. L’inciviltà di alcuni sta rovinando la Pineta. Nella maggior parte dei casi di tratta di ragazzini, ma anche di adulti maleducati che bivaccano, lasciando avanzi e contenitori su tavoli e panchine. Una vergogna assoluta". L’episodio innesca una nuova polemica con il Pd che sui social attacca: "L’amministrazione comunale si scandalizza ma è essa stessa non ha a cuore i beni pubblici. Basta guardare alle condizioni del Parco Ranieri, di Piazza Michelangelo e del Mercato, del verde cittadino, dei parchi delle frazioni. Le telecamere,che dovrebbero controllare ammesso che ci siano, funzionano poco e male. Il Comune provi a fare il proprio dovere".

Pa.Ip.