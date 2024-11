Pierina Lodovichi (Fi): "Qui il peggior dato di affluenza"

"A Castiglione del lago il peggior dato di affluenza", lo commenta Pierina Lodovichi coordinatrice di Forza Italia e anche candidata alle regionali che ha ottenuto 120 preferenze di cui 80 proprio a Castiglione del Lago, e che legge deve aver letto in quel 46,34 per cento di votanti rispetto agli aventi diritto all’urna, la defezione dei suoi. Molto diversa la situazione per il capolista tanto che Lodovichi esprime "soddisfazione in particolare per la elezione di Andrea Romizi, segretario regionale di Forza Italia che avendo riportato ben 10345 voti di preferenza su 31128 voti di lista è stato il consigliere più votato in assoluto avendo distanziato di quasi 2000 preferenze la seconda classificata in quota PD che ha riportato 8196 voti di preferenza ma su oltre 97000 voti di lista.

Da qui si riparte. Porteremo nelle sedi appropriate il problema del nuovo Distretto Sanitario-Centro Salute e della ultimazione dei lavori all’ ospedale".