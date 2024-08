Percorsi formativi. Operatori dei media. Ecco a chi rivolgersi

Giovani incerti sulla strada professionale da imboccare?. C’è un percorso da operatore crossmedia per imparare a creare contenuti video, foto, audio e conoscere i programmi di grafica. È uno dei 15 corsi che propone il Consorzio Sul (Scuole umbre per il lavoro) all’interno della proposta formativa professionale rivolta ai giovani dai 14 ai 18 anni, a seguito del conseguimento del diploma di scuola media.Il Consorzio Sul è un insieme di agenzie accreditate. Per informazioni e iscrizioni, ci si può rivolgere ad Ecipa Umbria.