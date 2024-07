"Penso solo alla Ternana". Parla il presidente Guida

Nicola Guida (foto) è tassativo: "Non mi interessa nessun’altra società oltre alla Ternana e non capisco come mai il mio nome venga accostato ad altri club". Dunque Guida smentisce l’interesse per il Terracina, neopromosso in D, di cui era apparsa notizia sul web da indiscrezioni di origine laziale. In casa Ternana sono giorni caldissimi da ogni punto di vista e Guida, consapevole che la piazza attende un immediato tentativo di riscossa dopo la retrocessione, intende fornire una struttura ancora più solida alla società.. Ecco dunque il motivo dell’arrivo di Diego Foresti con l’incarico di direttore generale, che alcune voci hanno associato a gruppi interessati a rilevare quote del pacchetto azionario. "Abbiamo preso Foresti – precisa Guida – per le sue grandi capacità organizzative, confidando che possa ripetere con noi l’ottimo lavoro fatto nel Catanzaro". E’ in ogni caso una fase decisiva per il possibile ingresso di soci, anche e soprattutto interessati al progetto del nuovo stadio. Si parla con convinzione di due importanti gruppi, uno milanese e uno straniero, ma su questo tema il presidente è ermetico: "Mi dispiace, in tal senso non posso dirvi nulla". Guida è comunque intenzionato a restare nella Ternana con il suo gruppo. Intanto, oggi inizia il calciomercato e la prima ufficialità sarà quella della cessione del portiere Antony Iannarilli che lascia le Fere dopo 6 anni. Domani effettuerà le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, per trasferirsi all’Avellino con un contratto di due anni e opzione per il terzo. A seguire è atteso il nero su bianco per il passaggio al Brescia del difensore mancino Niccolò Corrado. Sul fronte dei possibili rinnovi, si starebbe lavorando per quello dell’attaccante Federico Dionisi. Sembrano esserci certezze per l’esterno Gabriele Capanni (contratto fino al 2026) che, di rientro dal Rimini, dovrebbe restare alle Fere.

Augusto Austeri.