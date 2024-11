Parte il ’Piano Strade’. Approvato il progetto . Ci sono subito 2,7 milioni

Dopo gli annunci, si entra nel concreto del ’Piano Strade’, con il progetto, le vie e gli stanziamenti necessari per dare il via all’appalto col quale si proverà a rimettere a nuovo alcune delle principali strade comunali. La Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dedicato agli interventi di adeguamento e ripavimentazione dell’anno in corso (anche se i lavori inizieranno nel 2025). Si tratta in pratica dell’aumento degli stanziamenti che da 1,5 milioni della Giunta-Romizi, sono quasi raddoppiati con l’arrivo della neo sindaca Vittoria Ferdinandi.

"Questo progetto tecnico-economico – si legge nell’atto – è necessario al fine di individuare le priorità di intervento, compatibilmente con le risorse disponibili". Così è stata fatta una ricognizione delle situazioni maggiormente critiche, tenendo conto della cronologia degli interventi negli ultimi anni, della necessità di coordinamento con le attività di scavo e successivo ripristino da parte degli operatori delle reti di sottoservizi come acqua, gas ed energia elettrica, della programmazione degli interventi condotti direttamente dal cantiere comunale. E dopo tale valutazione, gli interventi previsti riguarderanno l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria in queste strade comunali: si comincia da Strada dei Lambrelli (429mila euro la spesa, circa 2,5 chilometri), poi viale Centova, rotatoria Danti, rotatoria Fellini, viale Berlinguer, rotatoria Berardi, via Dottori (1,2 milioni per circa 5 chilometri), via Innamorati (marciapiede, 89 mila euro), via Annibale Vecchi a Elce (198mila euro), via dello Sperandio, via di Monteripido (pe 218mila euro). Il totale del costo dell’appalto, compreso dei costi per la sicurezza, ammonta a 2.750.000 euro, quasi il doppio rispetto allo stanziamento iniziale.

"L’esecuzione di detti lavori – spiega la Giunta nella delibera – si rende necessaria al fine di incrementare il livello di sicurezza dei tratti stradali interessati, attraverso l’eliminazione delle numerose buche, sconnessioni, avvallamenti e ammaloramenti che interessano in maniera diffusa questa rete viaria, anche in ragione della grande mole di traffico veicolare che percorre ogni giorno le strade in questione". E l’area tra Centova e via Dottori fa la parte del leone.