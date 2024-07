’Parco eolico? Impatto irreversibile’. Si allarga il fronte della protesta

Anche la Pro Foligno si schiera contro il progetto del Parco eolico di Monte Burano. Giovedì sera il presidente Luca Radi, in un incontro coordinato con Alessandro Alessandri e con l’avvocato Angelo Velatta, ha affrontato la questione per verificare la possibilità di inviare al Mase, entro il 3 agosto, le Osservazioni al progetto di Parco eolico che riguarderà anche il Parco di Colfiorito: 10 pale per una potenza di 72 MW. Una iniziativa che, fa notare la Pro Foligno, si aggiunge alle altre del genere sul versante eolico e che insieme potrebbero portare oltre 70 torri nella montagna umbro marchigiana. "È indiscutibile l’impatto negativo ed irreversibile che i suddetti progetti avranno sul panorama paesaggistico, sul patrimonio naturalistico-ambientale, sulla sostenibilità e conservazione della diversità biologica delle specie, degli ecosistemi e dei diversi ambiente – cosi l’associazione – . Preoccupante sarà l’impatto di tali progetti sulle prospettive di sviluppo economico-sociale del territorio interessato in quanto incompatibili ed incoerenti con ogni politica abitativa volta a combattere il fenomeno dello spopolamento, con gli interventi a sostegno del settore turistico centrati sulla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale-paesaggistico e sulla sua maggiore fruibilità anche attraverso un adeguato sviluppo della rete sentieristica". Dall’incontro è emersa la volontà della Pro Foligno di "contrastare la realizzazione degli impianti eolici intervenendo concretamente sul processo autorizzativo con l’invio di Osservazioni puntuali e scientifiche grazie al supporto di esperti di settore di indiscutibile professionalità e competenza". Il tutto anche di fronte alla posizione del sindaco Zuccarini che si è detto pronto a "mettere in campo gli strumenti amministrativi, tecnici e politici per combattere quello che ha definito uno scempio". La Pro Foligno si impegna anche "a promuovere ed organizzare incontri e dibattiti volti ad informare in modo esaustivo la popolazione interessata con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, delle istituzioni competenti, delle associazioni del territorio, delle comunanze agrarie e dei rappresentanti del settore privato". Il tempo scorre e tutte le pratiche per poter presentare le osservazioni sono pubblicate sul sito del Mase. Intanto anche il Pd di Foligno si dice contrario alla realizzazione del Parco eolico: "La realizzazione di tale progetto andrebbe ad impattare negativamente sul territorio. Noi ci attiveremo per garantire a tutti un’adeguata conoscenza delle scelte dell’amministrazione".

Alessandro Orfei