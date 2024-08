Parcheggi e suolo pubblico. La maggioranza ha avviato il confronto tra le sue anime

Parcheggi e suolo pubblico: la grande coalizione a confronto sui temi caldi della città. Si è svolto nei giorni scorsi il primo incontro fra i rappresentanti delle forze politiche della maggioranza di centrosinistra di Castiglione del Lago. Diverse anime tra cui fare la sintesi che vanno dal Partito democratico, della lista Burico Sindaco, a Progetto Democratico per Castiglione del Lago, Castiglione Futura, Italia Viva, Civici Per, Tempi Nuovi e Dialogo e Azione.

"Sul tavolo – si legge nel comunicato congiunto – preso atto della definizione degli assetti di Giunta, della sua composizione e della organizzazione dell’intero Consiglio comunale, si è avviato un primo confronto". Il primo tema è quello della scelta del project financing e delle proposte in esso contenute per quanto attiene i parcheggi nel centro storico del capoluogo. "La volontà politica è di non aumentare i posti auto nel centro storico e porre fine alla precarizzazione con la quale negli ultimi anni sono stati gestiti gli stalli auto e l’area camper. Spazi pubblici in condizioni conservative e di manutenzione del tutto insoddisfacenti, così come altrettanto precaria era divenuta la condizione lavorativa di chi vi prestava servizio. Analogamente a ciò vengono riorganizzati gli stalli auto in via Belvedere Nord, Belvedere Sud e Piazza Dante Alighieri, con l’introduzione di soli posti auto blu a pagamento. Una misura che prevede forti agevolazioni (abbonamento annuo a 12 euro) per residenti di tutto il Comune, per i lavoratori sia dell’ospedale, sia del Comune che delle attività economiche ivi presenti". La sperimentazione è prorogata fino al 12 agosto.

"Il secondo tema riguarda l’assoluta necessità di predisporre un regolamento di utilizzo dell’intero suolo pubblico in particolare di quello presente sul centro storico di Castiglione del Lago che, durante il Covid, ha visto esplodere le aree di occupazione con il proliferare di strutture amovibili, funzionali soprattutto alle attività commerciali. Il sindaco Burico – conclude il comunicato – ha fatto propria questa preoccupazione, dichiarandosi disponibile a presentare un nuovo e più articolato regolamento".