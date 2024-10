Pantalla, l’ospedale va. Ricoveri cresciuti del 15%

TODI – Aumenta l’attività dell’ospedale di Pantalla: A dirlo sono i dati diffusi dall’Asl. I ricoveri ospedalieri nei primi nove mesi del 2024 sono stati 2.548 rispetto ai 2.201 del 2023, con un incremento del 15,8%. Dei 2.548 ricoveri quasi 1.300 sono avvenuti in regime ordinario, mentre i restanti in regime diurno, con un rapporto quindi del 50% circa.

Nello specifico 1.577 hanno interessato l’area chirurgica e 971 l’area medica, che hanno conosciuto dinamiche di crescita rispetto all’anno prima particolarmente accentuate nei primi due trimestri dell’anno (+20,7% e +17,6% in chirurgia e +19,8% e +21.55), mentre nel terzo trimestre l’incremento è stato nell’ordine, rispettivamente, del 2% e del 5%. Altri elementi di valutazione dell’attività possono essere ricavati dal fatturato delle attività di ricovero, che in un anno è aumentato del 24%, con percentuali di crescita diverse tra le varie unità operative: la Chirurgia generale è cresciuta del 34,2%, l’Ortopedia del 37,7%, l’Urologia del 12,3%, l’Ostetricia e Ginecologia del 10,2%, la Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’1,1%, mentre si è aggiunta del tutto l’attività dell’Otorino con 47.634 prestazioni. Trend ugualmente positivi nell’area medica con Medicina e lungodegenza in crescita del 21,7%, la riabilitazione del 37,1%, la Gastroenterologia del 15,8%.

Nella relazione c’è anche il dato riferito agli interventi chirurgici ambulatoriali, che nei primi nove mesi hanno raggiunto quota 1.255, in aumento del 12,6% rispetto ai 1.114 del 2023. Per le attività ambulatoriali il dato fornito si ferma al primo semestre e vede 751.142 prestazioni, pressochè in linea con l’anno precedente (+0,74%).