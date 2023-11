Palloni verso il Senegal

TERNI Palloni da calcio in Senegal grazie all’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli. "Promessa mantenuta grazie infinite a mister Cristiano Lucarelli per aver mantenuto la promessa e soprattutto grazie ai Sentieri Partigiani ed al mio presidente Tommaso Sabatini (presidente di Arci Terni) per avermi fatto conoscere questo meraviglioso uomo di una umanità immensa ed indescrivibile", lo scrive in un post Issa Ibrahima Baldè, pubblicando sulla propria pagina Fb la foto della consegna del carico tra lui e mister Lucarelli. "Oggi pomeriggio ho ritirato una parte dei palloni - continua –, l’altra metà arriverà nei prossimi giorni . I palloni verranno spediti in Senegal per la mia gente super appassionata di calcio e saranno utilissimi per loro perché ne hanno veramente bisogno giù. L’importante è essere utile alla società nella vita. Gli altri hanno sempre bisogno di una mano in più soprattutto coloro che non c’è la fanno da soli . L’umanità è la nostra unica vera nazionalità. Tantissime belle cose da realizzare in futuro con il sostegno di questa meravigliosa gente. Forza Ternana Calcio. Grazie ancora e grazie di tutto".