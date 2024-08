Palio di san Rufino, vince Divinae Mariae

ASSISI – Il terziere Divinae Mariae ha vinto la 44esima edizione del Palio di san Rufino che ha visto in lizza, ieri sul sagrato della Cattedrale, i tiratori della Compagnia Balestrieri di Assisi. Divinae Mariae, con Osvaldo Maitini, Davide Pascolini, Marco Mencarelli, Andrea Del Lugo, Francesco Balducci, Roberto Balducci, Luciano Simonelli, Giuseppe Vissani, Andrea Morettoni, Giulio Mariani, Guido Sensi, Simone Sensi, Enrico Dionigi, Camillo Baldoni, ha ottenuto 351 punti (e la quarta vittoria nelle ultime 5 edizioni), precedendo San Francesco con 348 e san Rufino con 338 e ha ottenuto lo splendido stendardo dipinto quest’anno dall’artista folignate Mara Roscini. Nella gara individuale si è imposto Fabio Lollini, davanti a Sante Coccetta e a Guido Sensi. Al vincitore è andata l’ambitissima balestrina d’argento e il ‘tasso’, il bersaglio sul quale sono state scagliate le verrette dei partecipanti alla sfida, che è stato decorato quest’anno da Katia Damiani. Al termine si è svolta la di premiazione che ha visto la presenza del sindaco Stefania Proietti; per la Compagnia Balestrieri intervenuti il presidente Francesco Ciambrusco, il cerimoniere Claudio Menichelli e a Marino Fabbretti e Lino Pavi,maestro d’arme e vice. Giornata all’insegna della sfida, ma anche dello spettacolo. A cominciare dal corteo storico che, partito da piazza del Comune, ha raggiunto la Cattedrale di San Rufino, patrono della città, in onore del quale il Palio si svolge. Poi lo spettacolo dei gruppi della compagnia, fra musica e danza.

Maurizio Baglioni