Gran finale, stasera in Piazza del Popolo per “Orvieto Sound Festival“. Grande attesa per il concerto di Max Gazzè sul palco con il suo “Interludio”, secondo capitolo del nuovo tour “Amor Fabulas”: insieme a una nuova formazione musicale che include il vibrafono di Marco Molino, la fisarmonica di Manuel Petti, i fiati e le chitarre di Max Dedo, l’autoharp e le voci di Greta Zuccoli e il pianoforte di Sunhee You, Gazzè offrirà una versione acustica e originale dei suoi brani, arricchita da inediti tratti dal prossimo album. Ad aprire il concerto la giovane cantautrice siciliana, Anna Castiglia, vincitrice assoluta della XXXV Edizione di Musicultura con il brano “Ghali”.