"ora decida la regione"

FOLIGNO – "Impegnare la giunta regionale a individuare le aree idonee e non idonee per l’installazione degli impianti eolici industriali, scegliendo la fascia appenninica come area non idonea". Via libera alla mozione del consiglio comunale sull’eolico, dopo momenti di alta tensione raggiunta tra maggioranza e minoranza. La mozione era infatti presentata dal Pd ma è stato presentato un "emendamento corposo" che ha fatto imbestialire i banchi della minoranza che si sono visti il documento con innesti sulla partecipazione, che il sindaco Stefano Zuccarini ha rivendicato e sulla moratoria dei progetti in essere, incostituzionale come già dichiarato in recenti sentenze. Modifica più sostanziale sono stati gli impegni rivolti alla Regione, l’istituzione che oggi detiene il pallino per l’individuazione delle zone non idonee, da scegliere entro il 29 dicembre. "Adesso spetta alla Regione decidere e i cittadini non possono essere ingannati", ha detto Zuccarini ricordando che il centrodestra in Regione si era astenuto da qualsiasi scelta in merito, perché si trovava in fine di legislatura. Le minoranze hanno attaccato sul metodo degli emendamenti sostitutivi e sul merito: "Oggi si scopre il ruolo della Regione?". Di "Intervento surreale – ha detto David Fantauzzi (M5S) – perché non vi siete arrabbiati prima?". Però alla fine la minoranza si è spaccata: il Pd si è astenuto mentre Fantauzzi, Tommaso Feliziani (Foligno domani) e Maria Frigeri (Patto) hanno votato contro.