Operatore di macchine. Patentino carrello elevatore

Operatore di macchine da taglio full time da inserire in un’azienda di Passignano. La risorsa sarà inserita all’interno del reparto di produzione, risponderà al responsabile di reparto e affiancherà, in un primo momento, il personale già presente nelle operazioni di taglio materiali, attraverso macchine segatrici. Dovrà, inoltre, tra le varie attività gestire i macchinari per il taglio dei materiali, modificare i parametri di taglio e foratura in accordo alla tipologia di materiale da lavorare, monitorare le macchine durante i lotti produttivi per garantire la qualità del taglio, effettuare controlli visivi e dimensionali dei pezzi lavorati, segnalare eventuali anomalie al personale di riferimento. Le competenze: esperienza nel settore metalmeccanico, sufficiente conoscenza dei principali strumenti di misura, capacità di leggere disegni tecnici. Info [email protected].