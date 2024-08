Ok agli equilibri di bilancio. Ma è sempre lite

Continua la battaglia "politica" sul bilancio comunale che fortunatamente è in salute, ma che continua a essere motivo di contrapposizione. Ieri il Consiglio ha approvato all’unanimità sia la legittimità du due debiti fuori bilancio che la verifica del permanere degli equilibri di bilancio.Così Nilo Arcudi (foto, Perugia Civica) ha sostenuto che questo atto è la testimonianza

che il Comune di Perugia ha basi solide e forti su cui può costruire il proprio futuro e la

propria attività amministrativa". L’azzeramento delle anticipazioni di tesoreria è uno dei fiori all’occhiello del bilancio, per anni tallone d’Achille per il Comune" ha aggiunto Leonardo Varasano (Progetto Perugia, minoranza). Il capogruppo del Pd, Lorenzo Ermenegildi Zurlo ha tenuto a precisare che "la votazione riguarda atti eminentemente tecnici; per l’effetto ha rivolto un invito a non farne motivo per una campagna elettorale tardiva. Nel riconoscere che il bilancio del Comune gode di un buon stato di salute", Zurlo ha rimarcato tuttavia che "l’Ente non si è mai trovato in una situazione di dissesto o commissariamento, come invece accaduto in altre realtà della regione" facendo così riferimento al 2014, anno di insediamento della Giunta Romizi. E’ sotto gli occhi di tutti – ha concluso – il taglio di risorse nei confronti degli enti locali contenuto nella finanziaria del Governo nazionale; ciò determinerà una riduzione dei servizi".