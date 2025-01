Oggi il funerale di Daniele, domani di Eliza

Dopo l’autopsia, è arrivato il momento dell’ultimo saluto. Ieri mattina è arrivato dal pm il nulla osta alla riconsegna delle salme di Daniele Bordicchia ed Eliza Stefania Feru, rispettivamente la coppia che ha perso la vita sabato sera in un femminicidio – suicidio dove lui ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. Oggi sarà celebrato il funerale di Daniele Bordicchia: appuntamento alle 15 presso la chiesetta di Boschetto. A celebrarlo, con ogni probabilità, il parroco Padre Tiberio Scorrano, sacerdote che nei giorni scorsi è stato molto vicino alla famiglia Bordicchia. L’ultimo saluto ad Eliza sarà invece celebrato all’Istituto Serafico di Assisi domani alle 14. Una scelta naturale anche questa, alla luce della vicinanza dimostrata dal Serafico nei confronti della ragazza e della sua famiglia. Già dopo la tragedia, infatti, al Serafico era stata celebrata una Messa di commemorazione. Eliza infatti lavorava all’Istituto e i suoi colleghi l’hanno ricordata come una persona sempre sorridente, molto dedita al suo lavoro. La presidente del Serafico, Francesca di Maolo, all’indomani della tragedia aveva detto: "Avere Eliza al Serafico per noi è stato un dono". E i colleghi: "Cara Eliza, vogliamo ricordarti così... Sempre sorridente e determinata in tutto ciò che facevi. Ci parlavi entusiasta dei tuoi sogni, amavi la vita e il tuo lavoro che svolgevi ogni giorno con enorme dedizione. Lasci in ognuno di noi un enorme vuoto, che cercheremo di colmare con il ricordo dei tuoi occhi gioiosi. Grazie da parte nostra e di tutti i tuoi ragazzi. Grazie Eliza per aver donato la tua tenerezza e il tuo sorriso a tutti i nostri bambini e ai nostri ragazzi".

Intanto, per assistere all’autopsia e per gestire questa fase delicatissima, le famiglie avevano nominato due legali: Giovanni Bellini per la famiglia Feru e Francesco Silvestrucci per la famiglia Bordicchia. Le comunità di Nocera Umbra, Gualdo Tadino ma anche Assisi con il Serafico, intanto, sono ancora molto colpite per la tragedia che ha segnato il primo femminicidio del 2025.