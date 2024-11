Nuovo servizio di consulenza

Un nuovo servizio di informazione, consulenza e orientamento in materia di immigrazione. Nasce ad Orvieto in corso Cavour 445, “Io si“ acronimo di “Immigration office – Servizi Immigrazione“, ma anche leggibile come “Italia Orvieto – Servizi Immigrazione“, l’ufficio a cura del dottor Alessandro Lardani, consulente con oltre vent’anni di esperienza nella gestione di pratiche per cittadini non italiani, già mediatore interculturale allo Sportello comunale per stranieri. Una nuova struttura che accoglierà con competenza e professionalità tutti i cittadini stranieri soggiornanti, temporaneamente presenti o desiderosi di stabilirsi in Italia per diversi motivi: dal lavoro allo studio, dalla famiglia alla residenza elettiva, con l’obiettivo di accompagnare il loro percorso e di essere loro di supporto nella comprensione delle diverse normative di riferimento, nei difficili passaggi della burocrazia italiana e nelle molteplici esigenze del loro processo di transizione e di integrazione.

L’ufficio si trova a pochi passi dalla funicolare e dai parcheggi di piazza Cahen e di via Roma e si trova anche molto vicino al commissariato di polizia dove tutti gli stranieri del comprensorio orvietano si recano per il fotosegnalamento, l’istruttoria e la consegna dei loro permessi di soggiorno. Sarà dunque un luogo dove trovare assistenza immediata per tutte le procedure di competenza della Questura, come le istanze di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno, le richieste di permesso di lungo periodo e di carta di soggiorno per familiare.