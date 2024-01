Nuovo medico prende servizio in Valnerina

NORCIA - Nuovo medico in Valnerina. A renderlo noto è la segretaria della Lega nursina Valentina Fausti, che nei giorni scorsi, insieme al consigliere regionale Manuela Puletti, ha incontrato Piero Carsili (foto), direttore Usl2. "Grazie al bando pubblicato dalla Usl 2 – così la Lega – il distretto della Valnerina potrà contare su un nuovo medico di medicina generale per soddisfare le esigenze degli abitanti di Preci e Norcia. L’incarico è stato ufficializzato e il 12 febbraio entrerà in servizio". Non è tutto, per far fronte alle rinnovate necessità e andare incontro alle famiglie della Valnerina, come stabilito dalla Usl 2, ai medici già presenti sul territorio verrà incrementato il margine dei pazienti assistiti. "Siamo molto soddisfatti di questo risultato – commenta Fausti – raggiunto grazie allo sforzo congiunto del direttore Usl 2 Carsili, della Giunta Tesei e dell’assessore Coletto".