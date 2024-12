Nuova dirigente al Pronto soccorso. Si è insediata lo scorso primo dicembre, all’ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, la nuova direttrice del Pronto Soccorso, la dottoressa Chiara Busti. Già responsabile, all’ Usl Umbria 1, della Medicina d’Urgenza e, in precedenza, dirigente medico presso il Pronto soccorso e OBI/Medicina d’Urgenza del presidio ospedaliero di Gubbio e Gualdo Tadino, Busti ha già prestato servizio alla Usl Umbria 2 presso il Pronto Soccorso del San Giovanni Battista di Foligno e all’Azienda Ospedaliera di Perugia nel reparto di Medicina Interna e Cardiovascolare-Stroke Unit. Risultata vincitrice del recente avviso pubblico indetto dall’azienda sanitaria per il conferimento, a rapporto esclusivo, di un incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di Spoleto, la nomina di Chiara Busti viene salutata con soddisfazione dalla direzione Usl Umbria 2 e dalla direzione ospedaliera di Spoleto. "Rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro alla nuova responsabile - ha dichiarato il direttore sanitario della Usl, Nando Scarpelli - e ai professionisti del Pronto Soccorso, un servizio strategico che rappresenta la ‘porta di accesso’ ai servizi ospedalieri del presidio di Spoleto. La nomina della dottoresa Busti rientra nel percorso di sviluppo e nelle misure di implementazione della dotazione organica e delle attività di assistenza e cura previste dalla direzione aziendale per la struttura ospedaliera di Spoleto".