Notte Bianca, c’è la ’chiamata’ agli artisti

TODI - Aperta la ‘chiamata’ agli artisti del territorio regionale e non per animare con le loro performance le vie del centro storico in occasione della Notte Bianca sabato 27 luglio. L’open call è stata lanciata dall’Associazione Vega, organizzatrice dell’evento con la collaborazione del Comune, ed è rivolta a un’ampia tipologia di attività e di artisti, dai writer, dotati di bombolette o colori, agli artisti singoli, vocali o strumentali, dai duetti, terzetti, cori, band alle attività di animazione, quali recite, monologhi e intrattenimento. La ‘chiamata’ si inserisce nel progetto "Il borgo degli artisti", ideato dalla stessa associazione che ha visto nelle passate estati numerosi artisti di diverso tipo e livello suonare ed esibirsi in Piazza del Popolo, ai Giardini pubblici e in altri luoghi della città durante alcuni fine settimana. Quest’anno la scelta è stata quella di prevedere la loro presenza tutti insieme, sabato 27 luglio, in occasione della Notte Bianca, così da aggiungere ai sei palchi "istituzionali" tanti altri luoghi di attrazione e aggregazione diffusi in tutta la città.

L’associazione si occuperà della parte burocratica e riserverà uno spazio adeguato all’esibizione, mentre i performer dovranno portare autonomamente il necessario per il loro spettacolo, inclusa l’amplificazione. Per proporsi è necessario compilare entro il 25 luglio il form che è pubblicato nella bio della pagina Instagram della "Notte Bianca Todi". Il giorno successivo, invece, a partire dalle ore 18.00, sarà Notte Bianca della famiglia e dei bambini: protagonista ancora la musica con tre diversi palchi nel centro storico e un ospite speciale, la Ciurma Cartoon Band che eseguirà le migliori cover dei cartoni animati. Susi Felceti