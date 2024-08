Nora venturini a trevi

Per il festival “Suoni Controvento“, arriva il terzo appuntamento di “Libri in Cammino”, le camminate letterarie nella natura alla portata di tutti! Sabato Nora Venturini presenta “Una morte senza peso”, con partenza

alle 17.30 dagli Impianti Sportivi di Trevi (Parcheggio Via Mugnoni): per le antiche vie degli olivi si affronta un giro molto suggestivo che muovendosi sui fianchi del Serano si apre alla valle Umbra con Spoleto, Montefalco, Giano dell’Umbria, Foligno e Spello in un percorso di 5 chilometri accessibile a tutti.

Info e prenotazioni alla mail: [email protected] e via Whatsapp/telefono al numero: 347.1148395.