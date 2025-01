Non rispetta i domiciliari e viene di nuovo arrestato

CITTA’ DI CASTELLO – E’ stato nuovamente arrestato, stavolta per evasione, poiché non ha rispettato gli arresti domiciliari cui era stato associato per una delicata vicenda che riguarda atti persecutori nei confronti della propria mamma. Ad agire i carabinieri della stazione di San Giustino che hanno così arrestato un uomo di 48 anni contestandogli il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Durante uno dei controlli predisposti dai militari dell’Arma per verificare il rispetto della restrizione il quarantottenne non è stato trovato in casa, ma fuori dal proprio Comune di residenza. E’ quindi scattato l’arresto e il trasferimento alla sede delle forze dell’ordine per le notifiche del caso e per mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria l’arrestato. Per lui, a margine della direttissima. E’ stata di nuovo confermata la misura alternativa degli arresti domiciliari nella sua abitazione di San Giustino dove si trova tuttora ristretto.