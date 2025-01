"Non diventi zona dormitorio"

Andrea Pierini è un avvocato. "Sono cresciuto a Case Bruciate - racconta - Quello che rimane di valido è una grande vivibilità, perchè non si tratta di una zona di passaggio. Abbiamo asili, scuole, chiesa. Va conservato l’elemento di vita associativa e bisogna evitare la perdita di attività commerciali. Bar, negozi, sono elementi di socialità. Non deve diventare un quartiere dormitorio. Purtroppo in questo ultimo periodo c’è stata una diffusione della microcriminalità. Furti e problematiche che vanno attenzionate. Avere un’associazione è fondamentale anche per garantire un presidio di legalità e di presenza sul territorio. I cittadini ci sono e si interessano".