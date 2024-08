Natale in centro, si tratta. Pista di ghiaccio in piazza: l’ultima parola al Comune

L’ultima parola sulla pista di ghiaccio in piazza Italia spetta al Comune. Nei giorni scorsi, come ha spiegato il presidente del consorzio ‘Perugia in Centro’, Paolo Mariotti, è stato presentato il progetto a Palazzo dei Priori con una serie di migliorie rispetto all’anno scorso, dato che ci furono numerosi problemi legati alla pavimentazione, il generatore di corrente e le barriere in legno.

Proposta che è quindi nelle mani dell’amministrazione comunale che dovrà valutare, giudicare e poi decidere se dare il via libera all’installazione della pista di pattinaggio nella centralissima piazza. "La nostra disponibilità ad ascoltare e vagliare qualsiasi proposta è massima – spiega Fabrizio Croce, assessore comunale al Turismo –. Ho già parlato con Mariotti e mi ha spiegato che il progetto di quest’anno tiene conto di tutte le criticità che si erano presentate nel 2023. Con il Consorzio ci incontreremo la prossima settimana per discutere di questa e altre questioni legate al Natale. Dovremo anche tener conto delle disponibilità economiche – continua l’assessore – visti i notevoli tagli che il Governo ha deciso di applicare alle amministrazioni comunali (lo scorso anno il contributo di Palazzo dei Priori all’evento fu tra gli 80 e i 90mila euro, ndr). Su questo siamo anche in attesa della pubblicazione dell’Avviso pubblico della Regione che mette a disposizione risorse per finanziare gli eventi natalizi. Confesso – conclude Croce – che ci piacerebbe mettere in campo qualcosa di meno invasivo, di innovativo e ambientalmente ed economicamente più sostenibile rispetto alla pista di ghiaccio. Ma ripeto, non c’è nessuna preclusione e saremo disponibili ad ascoltare la proposta del Consorzio". E’ evidente quindi, che per quanto la Giunta si sia insediata solo da qualche settimana, un segnale, un cambio di passo vorrà darlo anche rispetto a una manifestazione come quella del Natale In Centro. Questione come noto che si intreccia con Eurochocolate, che quest’anno andrà in scena dal 15 al 24 novembre e sul quale proprio Mariotti e i commercianti dell’acropoli hanno numerose remore, visto che impedirebbe la partenza a novembre delle manifestazioni natalizie. Alla sindaca Vittoria Ferdinandi e alla sua Giunta la capacità di trovare una soluzione.

Michele Nucci