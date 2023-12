"Narni: Patto per Combattere l'Abbandono dei Rifiuti"

Patto tra Comune, Asm e forze dell’ordine per combattere il dilagante fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Comune di Narni, Asm, carabinieri e polizia locale avviano un protocollo specifico che sia in grado di coordinare le forze e far fronte al problema, che si fa sempre più allarmante. L’incontro, che si è svolto nei giorni scorsi, ha suggellato la collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine ed è servito a stabilire che ogni segnalazione di rifiuto abbandonato va inoltrata al comando della polizia locale del Comune competente e alla direzione ambiente di Asm che, a seguito della segnalazione, può procedere alle ispezioni congiunte con la forza di polizia competente.

I rifiuti verranno rimossi dopo il nulla osta da parte delle forze dell’ordine. "L’abbandono di rifiuti è un reato penale – sottolinea l’assessore all’ambiente Giovanni Rubini – A disposizione dei cittadini ci sono molte possibilità come la raccolta differenziata, il centro di smaltimento alla piattaforma di strada di Maratta Bassa e il ritiro a domicilio degli ingombranti e degli sfalci d’erba. E’ assurdo che si continui ad abbandonare i rifiuti".